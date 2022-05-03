В Орле на Александровском мосту прошла выставка картин художника-фронтовика

Желающие смогли ознакомиться с произведениями художника Дышленко.

Вчера вечером на Александровском мосту была проведена выставка картин «Он написал войну». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Автором работ является художник и ветеран Великой Отечественной войны Г.В. Дышленко, а организатором мероприятия выступила Мемориальная мастерская художника. В числе организаторов был в том числе и сын фронтовика.

Прохожие могли ознакомиться с рядом работ автора. А в центре экспозиции был представлен стенд в форме звезды, на которой были отмечены города, пройденными фронтовиком во время войны.

ИА «Орелград»