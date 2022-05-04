В Орловском муниципальном округе состоится велопробег «Дорога Победы»

Молодежная патриотическая акция пройдет 7 мая.
7 мая, в преддверии Дня Победы, в Орловском муниципальном округе пройдет велопробег «Дорога Победы».
Молодежная патриотическая акция начнется в 10 утра в деревне Некрасовка (Некрасовская школа-интернат). Далее молодые люди проедут до поселка Биофабрика. После — до деревни Болотовские Дворы. Закончится велопробег в поселке Стрелецкий.
Общая протяженность веломаршрута составляет 25 километров. Желающие принять участие в праздничном мероприятии могут связаться с организаторами на специально созданной СТРАНИЦЕ в соцсети «VK».
ИА «Орелград»