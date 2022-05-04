В Орловском муниципальном округе состоится велопробег «Дорога Победы»

4.5.2022 | 17:00 Новости, Общество, Спорт

Молодежная патриотическая акция пройдет 7 мая.

7 мая, в преддверии Дня Победы, в Орловском муниципальном округе пройдет велопробег «Дорога Победы».

Молодежная патриотическая акция начнется в 10 утра в деревне Некрасовка (Некрасовская школа-интернат). Далее молодые люди проедут до поселка Биофабрика. После — до деревни Болотовские Дворы. Закончится велопробег в поселке Стрелецкий.

Общая протяженность веломаршрута составляет 25 километров. Желающие принять участие в праздничном мероприятии могут связаться с организаторами на специально созданной СТРАНИЦЕ в соцсети «VK».

ИА «Орелград»

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