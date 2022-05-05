Детский сад из 909 квартала Орла присоединился к акции «Сад памяти»

Посажено более 50 деревьев и кустарников, увековечивающих память участников Великой Отечественной войны.

Детский сад № 98, расположенный в 909 квартале Орла, присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Высадкой деревьев и кустарников занимались Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области, представители общественного движения «Отцы России», а также сотрудники дошкольного учреждения.

Напомним, «Сад Памяти» — это федеральная акция, в ходе которой планируется посадить 27 миллионов молодых деревьев в память о 27 миллионах соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы высадили аллею из сирени как символ цветущего и победного мая, а также ели, сосны, клёны, декоративные плодовые деревья. «Сад памяти» закладывают потомки тех, кто приближал этот день ценой собственной жизни. Мы наследники Великой Победы и память о ней будет жить вечно в наших сердцах»,- цитирует пресс-служба мэрии заведующую детским садом №98 Веронику Осипову.

ИА «Орелград»