Леонид Музалевский поздравил орловцев с наступающим Днем Победы

Спикер облсовета акцентировал внимание на преемственности поколений.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов, обратился к землякам с поздравлением по случаю наступающего Дня Победы:

«Уважаемые ветераны, вдовы, труженики тыла, узники, дети войны, дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!

В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем наших уважаемых ветеранов, принесших мир на родную землю. Низко склоняем головы в память о тех, кто навсегда остался на полях сражений, позволив нам без страха смотреть в завтрашний день, строить планы и не бояться за будущее наших детей и внуков. Не забудем и тех, кто восстанавливал страну, превращенную врагом в руины!

Высокая цена Победы накладывает на нас – потомков героев, огромную ответственность за будущее нашего Отечества. И сегодня мы вновь вынуждены доказывать всему миру, что с мнением великой России следует считаться, что мы никогда не поставим чьи-то амбиции выше собственных интересов. Так было и так будет всегда!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, семейного тепла и достатка!

С праздником!

Л.С. Музалевский,

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов».