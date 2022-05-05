Стоимость строительства орловского футбольного манежа выросла на 30 миллионов

5.5.2022 | 17:00 Новости, Спорт, Строительство

Средства поступят из федерального бюджета.

Почти 30 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, будут дополнительно направлены на завершение строительства крытого футбольного манежа в Орле. Об этом заявил заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Строительство объекта стоимостью 600 миллионов рублей началось в прошлом году и продолжается. Однако, в связи с ростом цен на строительные материалы, потребовалось дополнительное финансирование.

«Планируемая площадь футбольного манежа —  72 на 54 метра. Также будет построено четырехэтажное административное здание, в котором предусмотрены раздевалки, тренажерные залы, методические кабинеты и комнаты отдыха футболистов», — рассказывает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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