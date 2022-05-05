Стоимость строительства орловского футбольного манежа выросла на 30 миллионов

Средства поступят из федерального бюджета.

Почти 30 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, будут дополнительно направлены на завершение строительства крытого футбольного манежа в Орле. Об этом заявил заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Строительство объекта стоимостью 600 миллионов рублей началось в прошлом году и продолжается. Однако, в связи с ростом цен на строительные материалы, потребовалось дополнительное финансирование.

«Планируемая площадь футбольного манежа — 72 на 54 метра. Также будет построено четырехэтажное административное здание, в котором предусмотрены раздевалки, тренажерные залы, методические кабинеты и комнаты отдыха футболистов», — рассказывает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»