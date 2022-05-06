В Орле под стражу заключен молодой парень, пытавшийся сбыть крупную партию наркотиков

6.5.2022 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Полицейские изъяли пять оптовых «закладок» и десяток свертков с наркотиком.

Заключен под стражу 22-летний житель Орла, который подозревается в попытке сбыть крупную партию запрещенного мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Подозреваемый был задержан в одном из гаражных кооперативов Советского района с девятью полимерными свертками «порошка». Как показала экспертиза, в пяти пакетиках находился мефедрон, еще в четырех — производное N-метилэфедрона. Общий вес изъятого составил 3,59 грамма.

Позднее стало известно еще о двух эпизодах преступной деятельности фигуранта. Полицейские изъяли пять оптовых «закладок» весом 26,3 грамма, а также сверток с 0,15 граммами наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере».

ИА «Орелград»

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