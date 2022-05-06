В Орле стартовало юниорское Первенство России по волейболу

6.5.2022 | 12:59 Новости, Общество, Спорт

Команды из 14 регионов в течение двух недель выявят сильнейшего. 

Вчера в спорткомплексе «Победа» стартовали игры Первенства России по волейболу среди юношей до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В турнире принимают участие команды из 14 регионов России, от Калининграда до Красноярска. Первенство будет проходить в течение двух недель.

Поприветствовать спортсменов и тренеров пришли Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, первый заместитель Председателя областного Совета Михаил Вдовин и первый заместитель Председателя Правительства области Татьяна Крымова. Особым гостем Первенства стал почётный президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков.

«Это здорово, когда молодёжь занимается спортом, особенно, когда в свои 16 лет играет уже на профессиональном уровне. Я убеждён, что на этом турнире мы обязательно увидим будущих членов сборной России!

Сегодня нашим спортсменам не просто, их решили вычеркнуть из международного спорта, но мы – великая страна, у нас много талантливых ребят, и мы обязательно справимся со всеми трудностями и невзгодами, найдём иные пути развития!

Тренируйтесь, совершенствуйте своё мастерство, оттачивайте индивидуальные навыки, чтобы потом всему миру показать, насколько Россия стала сильнее!», — обратился к спортсменам Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

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