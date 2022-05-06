В Орловской области вандалы осквернили память погибших на Украине военных

6.5.2022 | 17:30 Новости, Происшествия

В Ливнах сломаны две памятные таблички, установленные в честь Олега Борисова и Дмитрия Шиенкова. 

В Ливнах неизвестные вандалы раскололи две памятные таблички, установленные в честь Олега Борисова и Дмитрия Шиенкова, местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило «ПРИНТ-ТВ».

Мемориальные таблички были закреплены около саженцев, посаженных в рамках акции «Сад Памяти» и персонально посвященных Борисову и Шиенкову.

Розыском вандалов занимается полиция, а местные власти пообещали установить новые таблички к Дню Победы.

ИА «Орелград»

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