В Орловской области вандалы осквернили память погибших на Украине военных

В Ливнах сломаны две памятные таблички, установленные в честь Олега Борисова и Дмитрия Шиенкова.
В Ливнах неизвестные вандалы раскололи две памятные таблички, установленные в честь Олега Борисова и Дмитрия Шиенкова, местных жителей, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило «ПРИНТ-ТВ».
Мемориальные таблички были закреплены около саженцев, посаженных в рамках акции «Сад Памяти» и персонально посвященных Борисову и Шиенкову.
Розыском вандалов занимается полиция, а местные власти пообещали установить новые таблички к Дню Победы.
ИА «Орелград»