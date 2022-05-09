Орловская область отправит на передовую еще 10 тонн гуманитарного груза

9.5.2022 | 13:30 Важное, Новости, Общество

Предметы первой необходимости, продукты и медикаменты.

Орловская область в самое ближайшее время отправит на передовую еще одну партию гуманитарной помощи общим весом 10 тонн. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Уже совсем скоро новая партия «посылка солдату» из Орловской области отправится к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Общий вес посылки 10 тонн. Предметы первой необходимости, продукты питания, сигареты, медикаменты, вода…и конечно, письма со словами поддержки — совсем скоро наши ребята получат всё лично в руки», — рассказал Клычков.

Помимо этого, губернатор анонсировал некий ценный груз, о котором будет отдельное сообщение после того, как он будет доставлен на фронт.

ИА «Орелград»

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