Орловские пожарные провели массовую эвакуацию жителей при пожаре на улице Паровозная

Спасено пять человек, эвакуировано семь.

Сотрудники МЧС провели массовую эвакуацию жителей многоквартирного дома на улице Паровозная. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

8 мая в 12.41 стало известно о возгорании в кухне одной из трехкомнатных квартир дома. Это привело к эвакуации семерых жителей. Еще пять человек было спасено.

В результате, в горевшей кухне повреждены предметы интерьера, а само происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается специалистами.

ИА «Орелград»