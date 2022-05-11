Орловские пожарные провели массовую эвакуацию жителей при пожаре на улице Паровозная

11.5.2022 | 10:31 Новости, Происшествия

Спасено пять человек, эвакуировано семь.

Сотрудники МЧС провели массовую эвакуацию жителей многоквартирного дома на улице Паровозная. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

8 мая в 12.41 стало известно о возгорании в кухне одной из трехкомнатных квартир дома. Это привело к эвакуации семерых жителей. Еще пять человек было спасено.

В результате, в горевшей кухне повреждены предметы интерьера, а само происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается специалистами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования