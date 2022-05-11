Под Орлом была обнаружена и уничтожена авиабомба

Снаряд времен Великой Отечественной войны находился довольно далеко от жилых домов.

8 мая в Орловском муниципальном округе была обнаружена и уничтожена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Снаряд был найден в одной из промзон, вдали от ближайших жилых домов. Во избежание случайных жертв сотрудники полиции оцепили место обнаружения бомбы.

В результате опасная находка была успешно изъята и уничтожена спасателями-взрывниками областной поисково-спасательной службы.

ИА «Орелград»