Под Орлом была обнаружена и уничтожена авиабомба

11.5.2022 | 11:00 Новости, Происшествия

Снаряд времен Великой Отечественной войны находился довольно далеко от жилых домов.

8 мая в Орловском муниципальном округе была обнаружена и уничтожена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Снаряд был найден в одной из промзон, вдали от ближайших жилых домов. Во избежание случайных жертв сотрудники полиции оцепили место обнаружения бомбы.

В результате опасная находка была успешно изъята и уничтожена спасателями-взрывниками областной поисково-спасательной службы.

ИА «Орелград»

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