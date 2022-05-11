Ученики орловского лицея № 40 победили в интеллектуальной игре на федеральном ТВ

Самая разгромная победа в истории ТВ-проекта «Мы – грамотеи!» на телеканале «Культура».

Ученики орловского муниципального лицея № 40 нанесли разгромное поражение сверстникам из московской школы № 2094 в интеллектуальной игре «Мы – грамотеи!» на телеканале «Культура».

Телепередача вышла в эфир 8 мая. По итогам семи раундов московские школьники были побеждены со счетом 43:18. Подобный результат был достигнут впервые за время существования ТВ-шоу.

«Мы — грамотеи!» – интеллектуально-развлекательная программа, в которой две команды старшеклассников в игровой форме соревнуются в знании русского языка. Семь оригинальных конкурсов из различных разделов русского языка (фонетика, морфология, лексикология и семантика слова, орфоэпия, орфография) выявляют наиболее грамотную команду, которая по итогам игры получит почетное звание «Грамотеев». В 2019 г. программа «Мы – грамотеи!» стала финалистом российской национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Телеигра».

ИА «Орелград»