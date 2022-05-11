В Орле начался монтаж крана на Красном мосту

11.5.2022 | 16:30 Новости, Строительство

Мэрия анонсировала скорое возобновление работ на орловском долгострое.

Компания «Уваровская подвижная механизированная колонна № 22», новый подрядчик по реконструкции Красного моста, приступил к монтированию подъемного крана.

«Прямо сейчас рабочие устанавливают кран непосредственно на Красный мост. Подрядчик готов к работе!», — сообщила сегодня пресс-служба городской администрации.

Напомним, Красный мост был закрыт на реконструкцию 1 февраля прошлого года. Но уже в апреле работы были приостановлены. Белгородская компания «Ремспецмост», который была первоначальным подрядчиком, запомнилась орловцам разворовыванием бюджетных средств, что привело к возбуждению нескольких уголовных дел.

15 марта текущего года новым подрядчиком стала московская фирма «Уваровская подвижная механизированная колонна № 22», которая должна окончить работы за полтора миллиарда рублей.

ИА «Орелград», фото пресс-службы городской администрации

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