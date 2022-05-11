В Орле открылась фотовыставка «НАТО. Хроники жестокости»

Выставка проходит в Орловском военно-историческом музее с 10 по 17 мая.

Вчера, 10 мая, в Орловском военно-историческом музее открылась выставка «НАТО. Хроники жестокости». Экспозиция охватывает период от начала Холодной войны до наших дней.

Гости мероприятия могут ознакомиться с материалами, связанными с участием Североатлантического альянса в Балканских войнах в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, гражданской войне в Сирии в 2010-х годах, а также о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни.

«Выставка «НАТО. Хроники жестокости»подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, ассоциации исторических парков «Россия — Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня». В Орловском военно-историческом музее она будет работать до 17 мая», — сообщает пресс-служба губернатора.

Отметим, что идентичные выставки открылись в тот же день во всех субъектах Российской Федерации.

ИА «Орелград»