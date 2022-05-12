Орловцев попросили не посещать парки, скверы и леса

Идет акарицидная обработка крупнейших скверов и парков.

Городские власти рекомендовали орловцам временно воздержаться от посещения скверов, парков и Медведевского леса. Речь идет о тех участках, которые огорожены сигнальной лентой.

В настоящее время подрядчик мэрии ИП Гаджиев начал акарицидную обработку зеленых массивов с целью предотвратить размножение и распространение клещей. Используется препарат «Циперлад-25», который относится к категории умеренно- и малоопасных для человека.

«В ближайших планах — обработка скверов Дворянское гнездо, Гуртьева, Орлята, Тургенева, Бунина, Комсомольский; парков Разградский, Семинарский, Ботаника, Победы, Орловская крепость; Историко-литературного квартала, бульвара Молодежи; Медведевского леса и территории у озера Светлая жизнь», — информирует пресс-служба городской администрации.

Обработанные территории не рекомендуется посещать в течение трех суток после проведения процедур.

ИА «Орелград»