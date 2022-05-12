Орловцев попросили не посещать парки, скверы и леса

12.5.2022 | 11:00 Новости, Общество

Идет акарицидная обработка крупнейших скверов и парков.

Городские власти рекомендовали орловцам временно воздержаться от посещения скверов, парков и Медведевского леса. Речь идет о тех участках, которые огорожены сигнальной лентой.

В настоящее время подрядчик мэрии ИП Гаджиев начал акарицидную обработку зеленых массивов с целью предотвратить размножение и распространение клещей. Используется препарат «Циперлад-25», который относится к категории умеренно- и малоопасных для человека.

«В ближайших планах — обработка скверов Дворянское гнездо, Гуртьева, Орлята, Тургенева, Бунина, Комсомольский; парков Разградский, Семинарский, Ботаника, Победы, Орловская крепость; Историко-литературного квартала, бульвара Молодежи; Медведевского леса и территории у озера Светлая жизнь», — информирует пресс-служба городской администрации.

Обработанные территории не рекомендуется посещать в течение трех суток после проведения процедур.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования