Орловские спасатели рассказали о последствиях сильного урагана

Масштабные отключения электричества, падение деревьев, повреждения крыш и автомобилей.

Пресс-служба регионального МЧС опубликовала информацию о последствиях сильного урагана, который обрушился вчера на Орловскую область.

В Орле дерево упало на контактную сеть и трамвайные пути. Это произошло на Кромском шоссе и парализовало движение трамваем. В Северном районе Орла имелись случаи падения деревьев на автомобили, а на улице Салтыкова-Щедрина упавшее на кровлю дерево перекрыло вход в жилой дом.

В Болхове и Глазуновке деревья падали на проезжую часть дорог, создавая автомобильные пробки.

В целом, происшествия зафиксированы практически во всех районах Орловской области, однако все они обошлись без человеческих жертв и поражения социально-значимых объектов.

В частности, 107 населенных пунктов, расположенных в 13 муниципальных образованиях, частично оставались без электроснабжения. А падения деревьев и повреждение крыш зафиксированы в 14 районах области.

ИА «Орелград»