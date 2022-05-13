Почти 400 орловцев привлечены к ответственности за сжигание травы и мусора

13.5.2022 | 14:54 Закон и порядок, Новости, Происшествия

С начала года выявлено 329 случаев возгорания травы и 200 — мусора.

В 2022 году в Орловской области было составлено 378 административных протоколов в отношении лиц, виновных в сжигании мусора и сухой травы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Орловской области.

В подавляющем большинстве случаев нарушителями оказались простые граждане — 373 протокола. Также к ответственности были привлечены два юридических и три должностных лица. Всего стало известно о 329 случаях возгорания сухой травянистой растительности и 200 — мусора.

«Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб. При введении особого противопожарного режима размер административного штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб., от 30 тыс. до 40 тыс. руб. и от 200 тыс. до 400 тыс. руб. соответственно.

Уголовная ответственность наступает в случаях, если гражданином умышленно или по неосторожности уничтожено или повреждено чужое имущество (по неосторожности 250 тыс. руб. и более), также в результате лесного пожара уничтожены или повреждены лесных насаждения, или в результате нарушения требований пожарной безопасности наступило причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», — информирует МЧС.

ИА «Орелград»

 

 

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Орелград. 2022 год

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