Под Орлом водитель «Газели» погиб после столкновения с фурой

Перед гибелью водитель выехал на полосу встречного движения.

38-летний водитель «Газели» погиб на трассе «Орел — Тамбов» после столкновения с фурой. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

Вчера в 16.45, находясь за рулем ГАЗ-221717, ехал по автодороге «Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов» со стороны Орла в направлении Ельца. В районе 133-го километра трассы он выехал на встречку и врезался в грузовик SCANIA R44 с прицепом SCHMITZ.

От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте ДТП.

ИА «Орелград»