В Орле госпитализирован водитель, столкнувшийся с военным грузовиком

РЭМ-КЛ направлялась в сторону украинской границы.

Сегодня ранним утром 58-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ был госпитализирован после столкновения с военным грузовиком «Урал».

По сообщению пресс-службы УГИБДД, ДТП произошло в 06.25 на орловской объездной. 21-летний водитель военного грузовика ехал со стороны Москвы в направлении Курска и, возможно, украинской границы. В районе 356-го километра трассы М-2 «Крым» он врезался в ВАЗ 2110, ехавший со стороны деревни Карпово в направлении Орла.

Травмы, полученные водителем легкого автомобиля, потребовали госпитализации.

Судя по фото, которые очевидцы выложили в социальных сетях, с ВАЗом столкнулась ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая РЭМ-КЛ, предназначенная для ремонта и эвакуации автомобильной техники многоцелевого назначения и вооружения полной массой до 16 тонн. Снаряженная масса РЭМ-КЛ составляет 18,3 тонн.

ИА «Орелград», фото «Инцидент. Орел»