Клычков рассказал о последствиях урагана, «каких не было 50 лет»

Электроснабжение региона восстанавливали 74 бригады, 274 человека и 112 единиц техники.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем вчерашнем прямом эфире подвел итоги крупного урагана, который обрушился на Орловщину на прошлой неделе.

«Действительно, мне многие говорили: «50 лет такого не было». Фронт, который прошел и с двух сторон двигался, за короткий промежуток времени нанес урон. Я и пятницу, и субботу по районам работал.

В 19.40 началось активное влияние эпицентра по территории области. 14 районов у нас попало, [ветер] до 25 м/с. Были зафиксированы обрывы сетей электроснабжения, упавшие деревья. Надо отдать должное «Орелэнерго» — очень активно включились, работали 74 бригады, 274 человека, 112 единиц техники. Работы проводились в суточном режиме. Без напряжения одномоментно остались 6,3 тысячи человек», — рассказал глава региона.

По словам Клычкова, в результате шквалистого ветра были повреждены 26 многоквартирных домов, 51 индивидуальный дом, а также — пять объектов социальной защиты.

ИА «Орелград»