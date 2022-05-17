Орловские дорожные службы обновят пешеходные переходы на 116 улицах

17.5.2022 | 11:00 Новости, Общество

Одновременно работает до пяти бригад.

По сообщению пресс-службы городской администрации, до конца мая в Орле будут обновлены осевые линии и пешеходные переходы на 116 улицах.

«Площадь покрытия составляет 35 495 кв.м. К настоящему моменту на 55,2% выполнена разметка осевых линий – 11 240,46 кв.м из 20 350,54 кв.м. Процент выполнения по разметке пешеходных переходов составляет 32,8 – сделано 4 540 кв.м из 13 800 кв.м», — информирует мэрия.

В качестве подрядчика выступает компания «Доринвест». Сообщается, что они работают днем и ночью, задействуя до пяти бригад. Правда, заранее оговаривается, что погодные условия могут помешать уложиться в намеченные сроки.

ИА «Орелград»

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