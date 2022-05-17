В Орле дело о воровстве в детском лагере «Ветерок» передано в суд

Дело Алексея Васильева рассмотрит Заводской районный суд.

Дело экс-руководителя «Орелгосзаказчика» Алексея Васильева и его подельника, которых обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок», передано в суд.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» и бывшего главного специалиста отдела строительного контроля данного учреждения в совершении ими преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщила пресс-служба СК.

«С июня 2020 по декабрь 2020 года обвиняемые незаконно подписали акты о приемке якобы выполненных работ по строительству указанного объекта. Однако на момент подписания документов работы были выполнены не в полном объеме, а часть произведена с нарушением строительных норм. В результате использования подрядными организациями строительных материалов, не соответствующих установленным требованиям и проектной документации, объект не был введен в эксплуатацию из-за невозможности его безопасной эксплуатации», — напоминает обстоятельства дела пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело будет рассмотрено в Заводском районном суде города Орла. Фигурантов будут обвинять в причинении ущерба бюджетному учреждению на сумму свыше 22,7 миллионов рублей, а также в нарушении законных интересов регионального Управления физической культуры и спорта и граждан на охрану и укрепление здоровья, развитие физической культуры и спорта.

ИА «Орелград»