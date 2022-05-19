На вокзале Орла задержан мужчина со свертком «соли»

19.5.2022 | 10:30 Закон и порядок, Новости

Полицейские изъяли 1,24 грамма N-метилэфедрона.

Сотрудники линейного отдела полиции задержали на железнодорожном вокзале Орла 39-летнего жителя Залегощенского района со свертком наркотической «соли».

Сотрудники правоохранительных органов имели оперативную информацию о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков. Информация подтвердилась.

«Мужчину доставили в дежурную часть линподразделения. При проведении личного досмотра в присутствии понятых у гражданина в правом кармане куртки обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находился прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании содержимым свертка является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона общей массой 1,24 грамма», — сообщили в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

По словам задержанного, он нашел «соль» в тайнике-закладке и оставил себе для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере», а фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

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