Орловская область отправит на фронт еще 30 тонн гуманитарного груза

20 тонн предоставлены представителем крупного орловского бизнеса.

На следующей неделе Орловская область отправит на Украину еще 30 тонн гуманитарного груза. Посылка предназначена для российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции России на Украине.

«По просьбе командования ВДВ закуплено 15 дизельных генераторов, — это дополнительно к тем 20, про которые я уже рассказывал. Приобретено 400 спальных мешков (в комплекте с ковриками), порядка 7 тысяч упаковок влажных салфеток (100-120 штук), 5 тысяч аэрозолей от насекомых (наступила пора комаров, клещей и иных опасных насекомых), крупная партия медикаментов. Медицинские технические средства для реабилитации сразу доставим и передадим в военный госпиталь. Кроме того, закуплены тактические военные кроссовки, летний камуфляж, рации, очки ночного видения, газовые горелки и многое другое», — сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Общая стоимость посылки составит 10 миллионов рублей. При этом, по словам главы региона, 20 тонн из 30 были собраны крупным орловским предпринимателем, который сам предложил свою помощь.

Неотъемлемая часть посылки — это письма и открытки, написанные и нарисованные орловскими детьми.

Желающие присоединиться к сбору гуманитарной помощи, могут сделать это материально, воспользовавшись реквизитами по ССЫЛКЕ.

ИА «Орелград»