Под Орлом иномарка вылетела с трассы и врезалась в отбойник

Есть пострадавшие.

На трассе «Орел — Тамбов» водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в отбойник. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера, 18 мая, в 10.40 62-летний водитель компактвэна «Фольксваген Тоуран» ехал со стороны Ливен в направлении Орла. ДТП произошло в районе 44-го километра трассы «Орел — Тамбов».

Пострадали два человека — сам водитель и 14-летняя девочка-подросток, находившаяся в салоне. Оба они получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»