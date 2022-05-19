Суд обязал орловских чиновников расселить два аварийных дома

Жителей аварийных домов не могут расселить уже девять лет.

Суд обязал чиновников из городской администрации расселить жителей аварийных домов, расположенных в Заводском районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Речь идет о домах, расположенных по адресам: улица Латышских стрелков, 92 А и проезд Щорса, 23. Многоквартирные дома были признаны аварийными еще в 2013 году. За прошедшее время орловцы так и не дождались от мэрии выполнения обязательств по сносу и расселению и обратились в прокуратуру с коллективным обращением.

«Прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с исками об обязании администрации г. Орла предоставить гражданам соответствующие жилые помещения.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры района», — сообщает прокуратура.

ИА «Орелград»