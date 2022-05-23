Курсантка орловской «Школы милиции» получила семь лет за убийство любовника, отказавшегося жениться

Советский районный суд поставил точку в резонансном деле.

Советский районный суд города Орла приговорил к семи годам лишения свободы бывшую курсантку Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова, которая убила своего любовника, сокурсника и земляка. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

В начале июня 2021 года девушка уроженка Афганистана Зайнаб Садат убила соотечественника Сафи Эзатулла тремя ножевыми ударами в сердце. Причиной стало, то, что молодой человек обещал на ней жениться, но не сдержал слово.

По словам осужденной, за год до трагедии, убитый совершил с ней половой акт без ее согласия. Однако, никаких заявлений она писать не стала, так как сокурсник обещал жениться. В итоге, девушка была обманута — сокурсник не только не сделал предложения, но и шантажировал ее, угрожая выслать на Родину интимные фотографии.

Угрозы ввели курсантку в состояние депрессии — ведь в Афганистане половые связи до вступления в брак строжайше запрещены. Девушка раздумывала о суициде, но поведение парня изменило ее планы.

«В день убийства молодой человек пришел в комнату к Зайнаб Садат. По ее словам, в результате обсуждения отношений молодые люди поссорились, после чего парень якобы ударил ее ладонью по лицу и кулаком в живот, а затем изнасиловал. Девушка находилась в подавленном состоянии и решила убить обидчика. Зайнаб Садат призналась, что ударила лежащего на кровати молодого человека три раза ножом в грудную клетку в область сердца. После этого она взяла его телефон для уничтожения фото и видео и решила скрыться, поехав в Москву, где и была задержана», — рассказал «Коммерсант».

В итоге, суд нашел в деле большое количество смягчающих обстоятельств и назначил курсантке минимальное из возможных наказаний — семь лет лишения свободы.

ИА «Орелград»