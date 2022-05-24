Орловец получил длительный тюремный срок за убийство деревянным подлокотником

24.5.2022 | 14:05 Закон и порядок, Новости

Также мужчину осудили за угрозу убийством.

Житель Заводского района Орла получил длительный тюремный срок за то, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он угрожал убийством своей знакомой, а после этого забил до смерти человека деревянным подлокотником от кресла.

По сообщению пресс-служба областной прокуратуры, инциденты произошли в июле прошлого года. Сначала 39-летний мужчина угрожал женщине ножом и угрожал убить ее, спрятав тело в подвале гараже. Угрозы не имели продолжения, поэтому уголовное дело было возбуждено по статье «угроза убийством».

Однако, убийство пьяный мужчина все же совершил. Во время распития алкоголя у него возник конфликт с собутыльником и он нанес порядка трех десятков ударов в область расположения жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался. Это обернулось возбуждением уголовного дела по более тяжкой статье — «убийство».

Обвинение в Заводском районном суде поддерживал заместитель областного прокурора Сергей Панкратов, и суд признал подсудимого виновным. Осужденного приговорили к лишению свободы на 11 с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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