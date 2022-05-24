Орловская область перекредитуется

24.5.2022 | 13:38 Новости, Экономика

Погашение старых кредитов за счет новых пройдет благодаря Минфину РФ.


Правительство Орловской области представило в Орловский облсовет народных депутатов проект внесения изменений в бюджет региона на текущий год. Некоторые поправки связаны с важными изменениями, произошедшими на федеральном уровне. Например, совсем недавно были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Они дали Минфину право на предоставление в 2022 году кредитов из федерального бюджета субъектам РФ для погашения коммерческих заимствований не только самих регионов, но и отдельных муниципальных образований, входящих в их состав. Речь идет о замещении дорогих банковских кредитов по долгам, сложившимся на 1 января 2022 года и подлежащим погашению в марте-декабре 2022 года.

Как следует из пояснительной записки, Орловской области Министерством финансов распределено 4,5 миллиарда рублей. Из них 2,865 миллиарда рублей планируется предоставить на погашение рыночных заимствований самого региона, а оставшиеся 1,634 миллиарда рублей будут распределены по городам и районам Орловщины для замещения рыночной задолженности муниципальных бюджетов. Но для этого надо сначала внести соответствующие поправки в бюджет региона, о чем депутатов и попросило местное правительство.

В связи с этим были подготовлены изменения в текстовую часть закона об областном бюджете, предусматривающие возможность предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 2022 году. Кроме того, законопроектом уточняется верхний предел государственного долга Орловской области. Он устанавливается на 1 января 2023 года в сумме 19,914 миллиарда рублей, на 1 января 2024 года – в сумме 20,1 миллиарда, на 1 января 2025 года – в сумме 19,783 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

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