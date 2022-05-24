Отказ начальника от выплаты выходного пособия признали законным

Любопытный прецедент по трудовому спору создал суд в Орловской области.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области отказал истцу в удовлетворении его требования о взыскании с работодателя невыплаченного выходного пособия. Подробности сообщает пресс-служба данного суда. Иск подал местный житель, а ответчиком выступило ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания №2» из Москвы. Истец раньше работал в этой организации. В иске он указал, что в связи со сменой формы управления работодатель предложил ему расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Однако в нарушение установленной договоренности, по мнению истца, начальник не выдал ему часть выходного пособия.

В суде мужчина потребовал не только взыскания невыплаченного выходного пособия, но и проценты за нарушение сроков выплаты выходного пособия, сумму излишне удержанных налогов, компенсацию морального вреда и оплату судебных издержек. Районный суд в удовлетворении иска отказал, но решение суда первой инстанции было обжаловано истцом в апелляционном порядке. Он заявил, что решение районного суда является незаконным и просил его отменить.

«При рассмотрении дела в апелляции суд указал: при заключении дополнительного соглашения стороны не учли, что установление истцу в допсоглашении к трудовому договору чрезмерно большой денежной выплаты, имеющей двойственную, а потому произвольную правовую природу, не предусмотренную ни законом, ни локальными актами ответчика, создала ситуацию противоречия интересов истца и других работников организации, — так пояснили свою позицию в суде. — Таким образом, при решении вопроса об установлении истцу выходного пособия генеральный директор организации обязан был соблюдать интересы данной организации».

Столь витиеватая формулировка в конечном счете привела к тому, что решение районного суда было оставлено апелляционной инстанцией без изменения и вступило в законную силу.

ИА «Орелград»