Убийца Вики Гнедовой заявил, что убил 20 человек

Стали известны новые подробности о деле маньяка Шавката Шаяхметова. Жертвы миловидны, немного отстают в развитии и похожи на жену убийцы.

Маньяк из Залегощенского района Шавкат Шаяхметов, убивший 9-летнюю Вику Гнедову и еще как минимум трех человек, испытывает проблемы с психикой и меняет показания. Он то отказывается от ранее данных признательных показаний, то утверждает, что убил 20 человек. Издание «Орелтаймс» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, опубликовало новые подробности резонансного дела.

В частности, обнародована причина, по которой одной из жертв маньяка-педофила стала взрослая женщина. По информации «Орелтаймс», погибшая была «человеком непритязательным, любившим выпивать и вести разгульный образ жизни. В своем развитии она напоминала весьма юную особу: и физически и, так скажем, интеллектуально». Более того, убитая женщина, также как и убитая Вика Гнедова, внешне были точными копиями бывшей жены маньяка.

Таким образом, у следствия есть довольно конкретный портрет жертв Шавката Шаяхметова: «немного отстают в развитии, миловидны, но главное: все, даже мальчики, внешне напоминают жену».

С другими ранее не публиковавшимися деталями, в том числе — об отношениях Гнедовой со своим убийцей, можно ознакомиться по ссылке.

ИА «Орелград»