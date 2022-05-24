Убийца Вики Гнедовой заявил, что убил 20 человек

24.5.2022 | 17:04 Закон и порядок, Новости

Стали известны новые подробности о деле маньяка Шавката Шаяхметова. Жертвы миловидны, немного отстают в развитии и похожи на жену убийцы.

Маньяк из Залегощенского района Шавкат Шаяхметов, убивший 9-летнюю Вику Гнедову и еще как минимум трех человек, испытывает проблемы с психикой и меняет показания. Он то отказывается от ранее данных признательных показаний, то утверждает, что убил 20 человек. Издание «Орелтаймс» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, опубликовало новые подробности резонансного дела.

В частности, обнародована причина, по которой одной из жертв маньяка-педофила стала взрослая женщина. По информации «Орелтаймс», погибшая была «человеком непритязательным, любившим выпивать и вести разгульный образ жизни. В своем развитии она напоминала весьма юную особу: и физически и, так скажем, интеллектуально». Более того, убитая женщина, также как и убитая Вика Гнедова, внешне были точными копиями бывшей жены маньяка.

Таким образом, у следствия есть довольно конкретный портрет жертв Шавката Шаяхметова: «немного отстают в развитии, миловидны, но главное: все, даже мальчики, внешне напоминают жену».

С другими ранее не публиковавшимися деталями, в том числе — об отношениях Гнедовой со своим убийцей, можно ознакомиться по ссылке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования