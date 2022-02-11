Убийца Вики Гнедовой сознался еще в трех убийствах

Залегощенский серийник Шавкат Шаяхмедов убил девочку 9 лет, мальчиков 6 и 11 лет и женщину 32 лет.

Шавкат Шаяхмедов, арестованный за убийство залегощенской девочки Вики Гнедовой, сознался еще в трех убийствах. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

До сегодняшнего дня уже было известно, что залегощенский серийник признался в убийстве 11-летнего мальчика Кости Болотова, совершенном в июле 2005 года. Ребенок тогда пошел с убийцей в лес за грибами, где был задушен.

Помимо этого, Шавкат Шаяхмедов совершил еще два убийства — в апреле 2000 года и в сентябре 2003 года. Его жертвами стали 6-летний мальчик и 32-летняя женщина. Известно, что в отличие от соседских детей Гнедовой и Болотова, с этим убитыми он знаком не был.

Ранее сообщалось, что помимо убийств Шаяхмедов изнасиловал собственную дочь, двух дочерей своего товарища (7 и 9 лет), а также 15-летнюю школьницу.

ИА «Орелград»