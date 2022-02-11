Убийца Вики Гнедовой сознался еще в трех убийствах

11.2.2022 | 18:42 Важное, Закон и порядок, Новости

Залегощенский серийник Шавкат Шаяхмедов убил девочку 9 лет, мальчиков 6 и 11 лет и женщину 32 лет.

Шавкат Шаяхмедов, арестованный за убийство залегощенской девочки Вики Гнедовой, сознался еще в трех убийствах. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

До сегодняшнего дня уже было известно, что залегощенский серийник признался в убийстве 11-летнего мальчика Кости Болотова, совершенном в июле 2005 года. Ребенок тогда пошел с убийцей в лес за грибами, где был задушен.

Помимо этого, Шавкат Шаяхмедов совершил еще два убийства — в апреле 2000 года и в сентябре 2003 года. Его жертвами стали 6-летний мальчик и 32-летняя женщина. Известно, что в отличие от соседских детей Гнедовой и Болотова, с этим убитыми он знаком не был.

Ранее сообщалось, что помимо убийств Шаяхмедов изнасиловал собственную дочь, двух дочерей своего товарища (7 и 9 лет), а также 15-летнюю школьницу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования