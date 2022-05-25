Бывших орловских судей подлечат в Ялте, Сочи и Геленджике

Судебный департамент объявил тендер на путевки в санатории и курорты.



Управление судебного департамента в Орловской области объявило о закупке путевок на санаторно-курортное лечение орловских судей в отставке в санаторных учреждениях Российской Федерации на 2022 год. Это одна из привилегий, которые даны государством бывшим судьям. Кстати, закон разрешает привлекать их к работе в случае необходимости и с их согласия. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,597 миллиона рублей. На эти средства планируется приобрести 15 путевок.

К каждой из них заказчиком предъявлены индивидуальные требования. Например, сразу пять путевок предполагается приобрести в сочинский санаторий «Знание», расположенный в Адлерском районе знаменитого курорта. Одно из требований – расстояние от гостиницы до пляжа не должно превышать 50 метров. Кроме того, на территории санатория должен находиться питьевой бювет минеральной воды, травяные, минеральные ванны, души Шарко и циркулярный, должно быть предусмотрено грязелечение, массаж, электропунктурная диагностика по методу Фолля, ингаляции, занятия в зале лечебной физкультуры, криотерапия и стоматология.

Также должны предоставляться услуги проката спортинвентаря (мячи, бадминтон, настольный и большой теннис, шахматы, шашки, гидровелосипеды, мотоциклы, водные лыжи), парикмахерской, косметического кабинета, банкомата, почты, камеры хранения, депозитных сейфовых ячеек, торговых киосков и заказа автотранспорта. Кроме того, для орловских судей в отставке планируется приобрести четыре путевки в санаторий «Солнечный» в Кисловодске. Там отдыхающим экс-судьям предложат ванны из «Нарзана», гидромассаж, лазеротерапию, микроклизмы, музыко- и цветотерапи, солнечные воздушные ванны. В их распоряжении будут бассейн с ионизированной водой, спортивно-оздоровительный аквакомплекс, спортивный зал, теннисный корт, спа-комплекс, бильярд, настольный теннис, бани, киноконцертный зал, разнообразные анимационные программы, библиотека, экскурсии, косметологические услуги и SPA.

Кроме того, будут закуплены путевки в санаторий «Пушкино», расположенный в 20 км от Москвы (медицинский профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы), в санаторий «Жемчужина Кавказа» (Ессентуки), в санаторий «Белоруссия» (Ялта), в санаторий «Джинал» (Кисловодск) в санаторий «Солнечный берег» (Геленджик) и в санаторий «Центросоюз-Кисловодск».

ИА «Орелград»