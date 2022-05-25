Четыре человека были госпитализированы после автомобильной аварии под Орлом

25.5.2022 | 12:00 Новости, Происшествия

Один из автомобилей врезался в световую опору.

Вчера на трассе М-2 «Крым» произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы.

По информации пресс-службы УГИБДД, в 13.18 на 349-м километре трассы 69-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» въехал в «Ниссан Альмера», который ехал слева в попутном направлении. В результате столкновения «Ниссан» врезался в световую опору.

В салоне автомобиля «Ниссан Альмера» находились пять человек, все они пострадали. С телесными повреждениями были госпитализированы 38-летний водитель, а также его пассажиры: женщины 43, 54 и 56 лет. Еще один пассажир, 50-летний мужчина, также пострадал, но был отпущен после осмотра.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования