Мастерскую 1917 года повторно выставили на торги

Власти Орла не оставляют надежд приватизировать ненужное им здание.



Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла назначило на 30 июня 2022 года проведение открытого аукциона в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества. Речь идет о нежилом двухэтажном здании, распложенном на улице Коммуны, и земельном участке под ним площадью 512 квадратных метров. Объекты включены в план приватизации муниципального имущества на 2022 год, решение об этом чиновниками было ранее согласовано с депутатами Орловского горсовета.

Начальная цена установлена в размере 5,124 миллиона рублей, из которых 4,109 миллиона рублей организаторы торгов планируют выручить за само здание, а оставшиеся 1,015 миллиона — за земельный участок. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, данное здание было построено в 1917 году. В документации оно обозначено как «Творческая мастерская». Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной стоимости (256,22 тысячи рублей), сумма задатка – 20 процентов начальной стоимости (1,024 миллиона рублей).

Отметим, что это будет уже вторая в текущем году попытка продать здание 1917 года постройки, которое оказалось ненужным муниципалитету. Первый аукцион был назначен на 13 мая 2022 года, но тогда не было подано ни одной заявки на участие. Поэтому торги были признаны несостоявшимися. Возможно, потенциальных покупателей отпугивают ограничения прав на земельный участок, поскольку он расположен в водоохранной зоне.

Согласно Водному кодексу РФ, в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов. Под запретом также осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов.

ИА «Орелград»