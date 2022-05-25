Мастерскую 1917 года повторно выставили на торги

25.5.2022 | 10:08 Новости, Экономика

Власти Орла не оставляют надежд приватизировать ненужное им здание.


Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла назначило на 30 июня 2022 года проведение открытого аукциона в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества. Речь идет о нежилом двухэтажном здании, распложенном на улице Коммуны, и земельном участке под ним площадью 512 квадратных метров. Объекты включены в план приватизации муниципального имущества на 2022 год, решение об этом чиновниками было ранее согласовано с депутатами Орловского горсовета.

Начальная цена установлена в размере 5,124 миллиона рублей, из которых 4,109 миллиона рублей организаторы торгов планируют выручить за само здание, а оставшиеся 1,015 миллиона — за земельный участок. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, данное здание было построено в 1917 году. В документации оно обозначено как «Творческая мастерская». Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной стоимости (256,22 тысячи рублей), сумма задатка – 20 процентов начальной стоимости (1,024 миллиона рублей).

Отметим, что это будет уже вторая в текущем году попытка продать здание 1917 года постройки, которое оказалось ненужным муниципалитету. Первый аукцион был назначен на 13 мая 2022 года, но тогда не было подано ни одной заявки на участие. Поэтому торги были признаны несостоявшимися. Возможно, потенциальных покупателей отпугивают ограничения прав на земельный участок, поскольку он расположен в водоохранной зоне.

Согласно Водному кодексу РФ, в границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов. Под запретом также осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования