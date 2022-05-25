Орловцы обсуждают недостоверную информацию о гибели подростка

Информация из соцсетей о падении «12-летнего мальчика» с балкона многоэтажки не соответствует действительности.

Жители Орловской области обсуждают появившуюся в социальных сетях информацию о том, что в микрорайоне Зареченский, якобы, погиб 12-летний подросток, упавший с балкона одного из многоэтажных домов.

Сообщение, опубликованное со слов очевидца, привлекло внимание десятков тысяч читателей, многих из которых шокировал возраст потерпевшего. Однако, по информации «Орелграда», оно не соответствует действительности.

В Заводском районе Орла на самом деле произошло выпадение местного жителя из окна многоэтажки. Однако, это был взрослый человек, кроме того — душевно-больной. Официальной информации о произошедшем от государственных ведомств, вероятно, не будет.

ИА «Орелград»