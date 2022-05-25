Стая бродячих собак напала на ребенка на территории орловской больницы (видео)

25.5.2022 | 17:32 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Прокуратура инициировала проверку.

Стая уличных собак, проживающая в районе пищеблока больницы им. Семашко, напала на ребенка. Видеозапись, подтверждающая произошедший инцидент, была размещена в соцсетях матерью потерпевшего.

Ущерб, принесенный ребенку не известен, но областная прокуратура уже начала проверку по факту размещения в интернете видео с нападением.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц по организации и осуществлению мероприятий, предусмотренных законодательством в сфере обращения с безнадзорными животными», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»

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Орелград. 2022 год

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