Стая бродячих собак напала на ребенка на территории орловской больницы (видео)

Прокуратура инициировала проверку.

Стая уличных собак, проживающая в районе пищеблока больницы им. Семашко, напала на ребенка. Видеозапись, подтверждающая произошедший инцидент, была размещена в соцсетях матерью потерпевшего.

Ущерб, принесенный ребенку не известен, но областная прокуратура уже начала проверку по факту размещения в интернете видео с нападением.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц по организации и осуществлению мероприятий, предусмотренных законодательством в сфере обращения с безнадзорными животными», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»