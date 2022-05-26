В Китае сегодня больше узнали об экономическом потенциале Орловской области

Корпорация развития Орловской области (КРОО) приняла участие в международной онлайн-конференции по развитию торгово-экономических отношений двух российских регионов с китайской провинцией Хэйлунцзян. Свой экономический потенциал сегодня, 26 мая, китайским коллегам презентовали Орловская область и Республика Хакасия.

Приглашая в наш регион, КРОО предложила рассмотреть возможность локализации производств в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» как наиболее обеспеченной энергоресурсами и инфраструктурой для размещения по типу greenfield. Наряду с этим КРОО также готова взять на себя подбор и формирование участков в формате greenfield или готовой производственной площадки, brownfield, на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск».

«ОЭЗ ППТ «Орел» (общая площадь 182,1 га) и ТОСЭР «Мценск» (площадь свободных земельных участков более 20 га, площадь производственных помещений более 2,1га) дают безусловные преференции для резидентов в виде особого режима по налогам на прибыль, на имущество, на землю и по транспортному налогу. Наличие таможенного терминала обеспечит особый таможенный режим. Эти преференциальные зоны обладают такими преимуществами как низкая кадастровая стоимость земли, что непосредственно влияет на последующую аренду и выкуп земельных участков, выгодная стоимость технического присоединения к энергоресурсам (речь идет о специальных тарифах на комплексную услугу, оказываемую сетевыми организациями) и рядом других преимуществ», — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор КРОО Николай Шин.

Приглашая коллег к сотрудничеству, он рассказал об услугах КРОО, которыми они могут воспользоваться. В частности это:

-содействие в получении согласований и разрешительной̆ документации;

-содержание, благоустройство и поддержание порядка на территории ОЭЗ ППТ «ОРЁЛ»;

-обеспечение функционирования и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры и дорожных покрытий ОЭЗ ППТ «ОРЁЛ»;

-охрана периметра территории ОЭЗ ППТ «ОРЁЛ»;

-обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями (электроэнергия, газ, водоснабжение и водоотведение);

-сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

-консалтинговые, правовые, маркетинговые, бухгалтерские и ряд других услуг.

Николай Шин подчеркнул, что Орловская область очень заинтересована в установлении партнерских отношений с компаниями Китая как для локализации производств в нашем регионе, так и по вопросам экспорта продукции орловских предприятий на китайский рынок.

На конференции также были представлены две орловские компании. Первая – «Посольство вкусной еды», которая производит и экспортирует сухарно-бараночные изделия и сахарное печенье. В этом году компания отмечает 20-летие своей работы.

Вторая компания – это ООО «ЭлитПак», занимающаяся производством фасованных круп с 2004 года.

«Сегодняшнюю конференцию я назвал бы шагом к экономической открытости и сближению столь удаленных друг от друга в географическом плане субъектов. Но все мы одинаково понимаем, что главный импульс в экономическом развитии наших регионов – это проведение интенсивной инвестиционной политики!», — отметил Антон Старосельский, заместитель губернатора, председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области.