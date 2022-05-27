Опубликовано видео с воспитательницей орловского детсада, которую избивает ребенок

27.5.2022 | 12:29 Видео, Новости, Образование, Происшествия

В социальных сетях орловцы обсуждают шокирующую съемку в детском садике.

В социальных сетях обсуждается видеозапись, на которой воспитательница одного из орловских детсадов на глазах у группы детей позволяет избивать себя маленькому мальчику.

Ребенок, в свою очередь, безостановочно наносит удары ногами и руками по воспитателю. Сообщается, что запись сделала коллега терпеливого педагога.

Человек, опубликовавший шокирующее видео утверждает, что женщины боятся применять к дебоширу воспитательные меры из-за того, что, якобы, опасаются жалоб родителей.

Видеозапись доступна по ССЫЛКЕ подписчикам VK-сообщества «Город Орел | Орловчане ВКонтакте».

ИА «Орелград», видео «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»

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