«Орел-Отель» срочно выставили на торги

27.5.2022 | 9:38 Новости, Экономика

Новый аукцион должен пройти уже через месяц.


Как уже рассказывал «Орелград», управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла объявило несостоявшимся аукцион, назначенный на 19 мая 2022 года. На нем планировалось продать 100-процентный пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», состоящий из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций и находящийся в муниципальной собственности. Однако на участие не было подано ни одной заявки.

Несмотря на прогнозируемый (в прошлом году торги по продаже «Орел-Отеля» дважды срывались из-за отсутствия участников) результат, чиновники не стали медлить и менять условия. УМИЗ назначило новый аукцион на 30 июня 2022 года. По сравнению с предыдущими торгами начальная цена лота не изменилась. Она составит те же 989,288 миллиона рублей, что и раньше. Тем самым чиновники показали, что все еще планируют выручить от продажи именно ту сумму, которая в качестве потенциального дохода была заложена в бюджет города на текущий год.

Напомним, уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» составляет 10,823 миллиона рублей. Среднесписочная численность работающих в обществе за 2021 год составила 86 человек, за первый квартал 2022 года – 82 человека. В имущественный комплекс общества входят здания гостиниц «Русь» и «Орел». Земельные участки, расположенные под ними, находятся в долгосрочной аренде АО. Задаток по лоту установлен в размере 197,857 миллионов рублей. Победителю его зачтут в счет оплаты лота, а проигравшим деньги вернут.

Ранее администрация Орла сообщила, что в 2021 году в рамках плана приватизации была проведена работа по продаже 32-х объектов недвижимого имущества и двух пакетов акций — АО «Управление капитального строительства» и АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Ни один из пакетов акций реализовать не удалось. В результате чиновники смогли реализовать только 12 объектов недвижимости на общую сумму 24,347 миллиона рублей, то составило всего 2,2 процента от прогнозируемых доходов городского бюджета от реализации муниципального имущества на 2021 год. План по выручке от приватизации составлял 1,114 миллиарда рублей, причем большую часть этой суммы предполагалось получить именно за продажу акций «Орел-Отеля».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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