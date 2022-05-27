У орловского бюста Маршалу Жукова не хватает одной звезды Героя СССР

На ошибку указал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Костарев.

Орловский ветеран Анатолий Костарев, полковник и летчик-снайпер Великой Отечественной, указал городским властям на ошибку, допущенную в ходе благоустройства площади Жукова.

На заседании горсовета ветеран обратил внимание на то, что на бюсте «Маршалу Победы» изображены три звезды Героя Советского Союза. При этом, на самом деле Жуков награждался этим званием четырежды.

По сообщению издания «Орловские новости», Костарев попросил добавить четвертую звезду, не снимая бюст, а власти пообещали взять вопрос на контроль.

Георгий Константинович Жуков был четырежды героем СССР. Первую звезду он получил за командование в боях с японцами на Халхин-Голе. Вторую — в 1944 году за операцию «Багратион» и другие наступательные операции советской армии. Третью — за взятие Берлина и командование Первым Белорусским фронтом. Кроме этого, в 1956 году Жукова еще раз наградили уже как министра обороны СССР.

Отметим, что на самом деле четвертная звезда Героя Советского Союза могла просто «не влезть» на грудь Маршала, так как Жуков запечатлен в верхней одежде.

ИА «Орелград»