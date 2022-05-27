У орловского мэра появится заместитель по вопросам ЖКХ

27.5.2022 | 19:00 ЖКХ, Новости, Политика

Кто именно займет новую должность, пока не известно.

У мэра Орла появится еще один, третий, заместитель. Он будет отвечать за вопросы, связанные с ЖКХ и безопасностью города. Об этом стало известно на сегодняшней сессии горсовета.

По словам Алексея Степанова, одного из действующих заместителей мэра, введение новой должности не говорит ни об увеличении штата городских чиновников, ни об увеличении зарплатных расходов. Речь идет лишь о реструктуризации.

Необходимость введения новой должности объясняется тем, что именно вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, составляют значительную часть обращений граждан в мэрию.

ИА «Орелград»

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