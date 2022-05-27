В Орле изъята крупная партия контрафактных сигарет

27.5.2022 | 13:04 Закон и порядок, Новости

Трое участников преступной группы установлены.

Сотрудники орловского ФСБ пресекли деятельность преступной группы, торговавшей контрафактной табачной продукцией. Установлено трое участников нелегального бизнеса.

«В результате проведенных обысков в используемых фигурантами помещениях и принадлежащих им автомобилях изъята немаркированная акцизными марками Российской Федерации табачная продукция в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В настоящее время следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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