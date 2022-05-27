В Орле изъята крупная партия контрафактных сигарет

Трое участников преступной группы установлены.
Сотрудники орловского ФСБ пресекли деятельность преступной группы, торговавшей контрафактной табачной продукцией. Установлено трое участников нелегального бизнеса.
«В результате проведенных обысков в используемых фигурантами помещениях и принадлежащих им автомобилях изъята немаркированная акцизными марками Российской Федерации табачная продукция в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Орловской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В настоящее время следствие продолжается.
ИА «Орелград»