В орловской больнице им. Семашко закроют 80 ковидных коек

Если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится, ковидные мощности могут быть развернуты в течение недели.

В больнице им. Семашко будет закрыто порядка 80 коек, ранее забронированных для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя депздрава Станислава Шувалова.

Коронавирусных больных продолжат принимать больница им. С. П. Боткина и НКМЦ им. З. И. Круглой. При этом, в случае необходимости, регион способен восстановить прежнее количество ковидных коек в течение 3-7 дней.

Сообщается, что на сегодняшний день пациентов с коронавирусной инфекцией обслуживают 478 коек, из которых 312 заняты.

ИА «Орелград»