На Орловщине на эконадзор потратят почти 6 миллионов рублей

Региональный экологический контроль усилят за счет целевой программы.



Областные власти отредактировали программу «Осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора)». Она предусматривает своевременное проведение отборов проб воды, почвы, атмосферного воздуха и их аналитическое исследование. Примечательно, что программой предусмотрено и оперативное реагирование на поступающие сообщения, в том числе обращения граждан и публикации в СМИ, о фактах нарушения природоохранного законодательства.

Решать поставленные задачи областные власти собираются за счет повышения уровня материального обеспечения сотрудников, осуществляющих экологический надзор. Программа реализуется в один этап по 2025 год, общий объем финансирования установлен в размере 5,89 миллиона рублей. Все эти средства поступят из областного бюджета. Согласно официальным данным, в настоящее время на территории Орловской области осуществляют деятельность более 29 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих региональному государственному экологическому контролю.

Речь идет о надзоре в самых разных сферах, например, в области использования и охраны водных объектов, рациональным использованием и охраной недр, показателей качества атмосферного воздуха и др. В правительстве региона считают, что мероприятия по обеспечению проведения отборов проб воды, земли и атмосферного воздуха и их аналитического исследования, а также укрепление материально-технической базы позволят повысить эффективность осуществления регионального государственного экологического контроля.

ИА «Орелград»