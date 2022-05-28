В Орле рассказали, каким будет рост тарифов

Вопросы тарифного регулирования обсудили в управлении ФАС.



Как сообщает пресс-служба управления ФАС России по Орловской области, состоялось очередное заседание ведомственного Общественного совета. В качестве одного из спикеров на заседание была приглашена начальник областного управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова. Дело в том, что в повестку дня был включен вопрос тарифного регулирования на территории Орловской области. Госпожа Жукова выступила с основным докладом. Из ее слов следует, что основными задачами тарифной политики в Орловской области являются «обеспечение открытости и доступности принимаемых решений, системности осуществления контроля в сфере государственного регулирования цен и тарифов». Кроме того, важной задачей остается соблюдение баланса интересов производителей и потребителей.

На заседании были озвучены и конкретные цифры. Участникам напомнили о том, что в Орловской области, как и по всей стране, повышение тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2022 года. При этом по всему набору коммунальных услуг рост платы граждан в среднем по Орловской области не превысит 4 процентов, заверила Елена Жукова. По ее словам, в Орловской области даже после повышения сохранится один из самых невысоких в ЦФО размеров совокупной платы граждан за коммунальные услуги.

Спикер привела такой пример: плата за коммуналку для средней орловской семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 64 квадратных метра, после повышения составит 4691,62 рубля. Незначительно ниже размер подобной платы будет только в Белгородской (4635,29 рубля) и Липецкой областях (4582,07 рубля). Жукова добавила, что установление тарифов осуществляется «с учетом анализа фактических расходов и объемных показателей регулируемых организаций, проверки экономического обоснования расходов по каждой планируемой регулируемой организацией статье затрат, а также исходя из необходимости реализации производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций».

ИА «Орелград»