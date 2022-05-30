Бывший глава орловского депздрава отделался условным сроком

Приговор суда может быть обжалован прокуратурой.

Советский районный суд вынес приговор Ивану Залогину, бывшему главе областного департамента здравоохранения. Чиновника из команды Клычкова признали виновным в превышении должностных полномочий и осудили на три года условно.

Также Залогину придется взять небольшую паузу на государственной службе: в течение двух с половиной лет он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также — организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, государственных учреждениях, муниципальных учреждениях и в органах местного самоуправления.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, после поступления приговора в надзорное ведомство, он будет изучен на предмет законности и обоснованности, по результатам чего будет принято решение об обжаловании.

Отметим, что ранее был оглашен приговор бывшему подчиненному и подельнику Ивана Залогина. Он также был признан виновным и приговорен к полутора годам условно.

«Обвиняемый, используя свое служебное положение, в период с 11.09.2020 по 23.11.2020, зная о том, что представители ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратились в Департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, имея иную личную заинтересованность, дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных, действующему вместе с ним в группе лиц, направленные на недопущение переоформления лицензии в ходе проводимой в отношении общества проверки, а также на проведение в кратчайшие сроки проверки в отношении другой организации и подготовку документов о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности этой организации на территории Орловской области», — напомнила подробности резонансного коррупционного дела пресс-служба Следственного комитета.

ИА «Орелград»