Многие жители Заводского района Орла остались без горячей воды

Идут плановые работы на котельных.

Жители некоторых домов, расположенных в Заводском районе Орла, останутся без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на диспетчера «Газпром Теплоэнерго Орел».

На городских котельных начались плановые работы, в связи с чем горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

до 17.00 1 июня: ул. Карачевская, 29 (школа №2), ул. Карачевская, 27, 31, ул.Комсомольская, 40а, 48, 48а;

до 17.00 9 июня: Кромское шоссе, 13;

до 17.00 2 июня: Садовского, 2,4.

ИА «Орелград»