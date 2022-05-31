Правительству посоветовали сократить государственный долг

Рекомендации орловским чиновникам дал региональный парламент.



Депутаты Орловского облсовета изучили вопрос «О текущей ситуации в вопросах обеспечения финансовой устойчивости бюджета и реализации эффективной долговой политики Орловской области». В результате правительству региона было рекомендовано активизировать работу по сокращению государственного долга, оптимизации его структуры и уменьшению расходов на его обслуживание. Также правительству рекомендовано активнее работать над увеличением доходной части областного бюджета и оптимизацией его расходной части.

Депутаты решили направить свое постановление губернатору Орловской области Андрею Клычкову, который, напомним, одновременно является председателем областного правительства. Так что все рекомендации, по сути, адресованы главе региона. В ходе заседания облсовета руководитель департамента финансов Елена Сапожникова привела основные цифры. Так, по состоянию на 1 апреля 2022 года объем государственного долга Орловской области составил 20,033 миллиарда рублей. С 1 января 2022 года он не изменился. Следует отметить, что в его структуре 85,7 процента, или 17,167 миллиарда рублей, составляет задолженность по бюджетным кредитам.

Оставшиеся 14,3 процента, или 2,866 миллиарда рублей, — это рыночные обязательства. При этом задолженность Орловской области перед банками составляет 866 миллионов рублей. Это самый низкий показатель за все время. Еще 2 миллиарда рублей – это обязательства региона по государственным облигациям, выпущенным несколько лет назад в рамках программы внутренних заимствований. Орловская область тогда впервые обратилась к данному способу заимствования, хотя для многих других регионов страны выпуск собственных облигаций является устоявшейся практикой.

Напомним, что на прошедшей сессии Орловского облсовета депутаты сразу в двух чтениях приняли поправки в бюджет. В частности, Орловской области Министерством финансов Российской Федерации распределено 4,5 миллиарда рублей, из которых 2,865 миллиарда планируется потратить на погашение рыночных заимствований региона. Оставшиеся 1,634 миллиарда рублей предусмотрены для замещения рыночной задолженности бюджетов муниципальных образований Орловской области. В связи с этим были подготовлены изменения в текстовую часть закона о бюджете. Они предусматривают возможность предоставления бюджетных кредитов на указанные цели муниципальным образованиям в 2022 году.

ИА «Орелград»