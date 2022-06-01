1000 рабочих мест предложили в Орле беженцам из Украины и ЛДНР

Небольшое количество рабочих мест предполагает предоставление жилья.



В Орловской области работодатели весьма охотно трудоустраивают беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает региональное управление труда и занятости. По данным ведомства, в настоящий момент в региональной базе данных для указанных категорий граждан имеется почти 1000 свободных рабочих мест и вакантных должностей, причем 25 из них — с предоставлением жилья. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть текущую потребность.

Как пояснили в управлении, более 1030 человек, прибывших из Украины и ЛДНР, приняли участие в опросах службы занятости. Речь идет о гражданах трудоспособного возраста. Показательно, что только 31 человек из этого числа имеет российское гражданство. Потенциально работа есть для каждого. В то же время стоит отметить, что заявления на содействие в трудоустройстве в службу занятости пока подали 39 человек. Возможно, остальным помощь специалистов по труду попросту не понадобилась, так как они самостоятельно нашли работу.

Что касается проведенного анкетирования, то оно показало, например, что 18 процентов опрошенных имеют высшее образование. Среди них имеются обладатели таких специальностей, как радиоинженер, врач-бактериолог, провизор, учитель музыки, юрист, переводчик, горный инженер-механик, экономист, инженер-строитель, ветеринарный врач и др. Среднее профессиональное образование имеют 49 процентов опрошенных. Среди них имеются продавцы, повара, кондитеры, парикмахеры, маляры-штукатуры, швеи, электрогазосварщики, столяры, автослесари, электрики, радиотехники и др. Чуть более 30 процентов опрошенных не имеют профессии.

«О работодателях, предоставляющих вакансии, центры занятости регулярно консультируют граждан, проживающих в пунктах временного размещения, — пояснили в управлении труда и занятости. — Организуют опросы, анкетирования, приглашают прибывших граждан на ярмарки вакансий, принимают заявления от желающих трудоустроиться, помогают разместить резюме на единой цифровой платформе «Работа в России». Более подробную информацию о вакансиях для граждан, прибывших в регион из Украины, ЛНР и ДНР, можно в специальном разделе на портале департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области».

ИА «Орелград»